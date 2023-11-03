РСПП хочет повысить порог предельного уровня годового дохода для самозанятых

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает повысить для самозанятых порог предельного уровня годового дохода с 2,4 млн рублей в год, которые действуют сейчас, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения РСПП к законопроекту об основных направлениях налоговой политики на 2024–2026 годы.
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