РИАН: в Госдуме хотят ввести ответственность за детей квадроберов – до уголовной

СБ

Слава Белый

Хотят лаять или мяукать? За городской чертой! На природе! В школах, детских садах эти животные не нужны! Дрессировка и выгул только в спец.питомниках. А родители обслуживающим персоналом за свой счёт. Захотели "кошечку"-"собачку"? Вот пожалуйста, содержите, дрессируйте, прививки от бешенства и т.д.