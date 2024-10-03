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Царьград

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РИАН: в Госдуме хотят ввести ответственность за детей квадроберов – до уголовной

РИАН: в Госдуме хотят ввести ответственность за детей квадроберов – до уголовной

Речь идет об ответственности родителей, воспитавших лающих и мяукающих деток.Государственная Дума России всерьез озаботилась проблемой квадроберов – соответствующее обращение, с предложением ввести административную и уголовную ответственность для родителей заигравшихся деток сделал депутат Сергей Колунов.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Хотят лаять или мяукать? За городской чертой! На природе! В школах, детских садах эти животные не нужны! Дрессировка и выгул только в спец.питомниках. А родители обслуживающим персоналом за свой счёт. Захотели &quot;кошечку&quot;-&quot;собачку&quot;? Вот пожалуйста, содержите, дрессируйте, прививки от бешенства и т.д.
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17 час.

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