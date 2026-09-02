Брянская область отразила массированную атаку БпЛА

Атака беспилотников затронула 11 регионов России и акваторию Чёрного моря, 130 дронов уничтожены.Минувшей ночью, в период с 20:00 1 сентября до 08:00 2 сентября, российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотников.
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