Binance официально объявляет о возвращении маржинальной торговли в Италии

Недавно Binance официально возобновила маржинальную торговлю для итальянских пользователей. Маржинальная торговля, являясь стратегическим финансовым инструментом, позволяет трейдерам использовать возможности заемных средств для оптимизации своих торговых позиций.
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