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Свердловчанке удалили кистому массой 17 кг. Женщина думала, что просто растолстела

Свердловчанке удалили кистому массой 17 кг. Женщина думала, что просто растолстела

Свердловские медики удалили женщине гигантскую кистому яичников массой 17 кг. Пациентка долгое время не придавала значения увеличению живота, связывая его с возрастными изменениями и лишним весом.

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