Закат Европы

Разрыв экономических и торговых связей с Россией ускорил процесс деиндустриализации Европы. Крупнейшие экономики континента теряют конкурентоспособность на фоне динамичных Америки и КитаяEPA/RONALD WITTEK Политика санкций против России вызвала энергетический шок в Европе.
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