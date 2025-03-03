Закат Европы

Разрыв экономических и торговых связей с Россией ускорил процесс деиндустриализации Европы. Крупнейшие экономики континента теряют конкурентоспособность на фоне динамичных Америки и КитаяEPA/RONALD WITTEK Политика санкций против России вызвала энергетический шок в Европе.