Паллиативным больным дадут домой больше медицинских приборов

Параподиум-вертикализатор, высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом, кровать с гидравлическим приводом — вот неполный список медизделий, которые планируют бесплатно выдавать людям с серьезными диагнозами и неблагоприятным прогнозом их течения.
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