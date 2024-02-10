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Парламентская газета

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Паллиативным больным дадут домой больше медицинских приборов

Паллиативным больным дадут домой больше медицинских приборов

Параподиум-вертикализатор, высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом, кровать с гидравлическим приводом — вот неполный список медизделий, которые планируют бесплатно выдавать людям с серьезными диагнозами и неблагоприятным прогнозом их течения.

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