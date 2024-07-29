Певица Си Си Кетч раскрыла секрет долговечности музыки 80-х

Одним из хедлайнеров на фестивале DreamFest в Баку стала певица Си Си Кетч. 31 июля она отметит 60-летие, и накануне праздника «Известия» расспросили ее, как ей по-прежнему удается собирать полные залы и вдохновлять целые поколения своей музыкой.