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Певица Си Си Кетч раскрыла секрет долговечности музыки 80-х

Певица Си Си Кетч раскрыла секрет долговечности музыки 80-х

Одним из хедлайнеров на фестивале DreamFest в Баку стала певица Си Си Кетч. 31 июля она отметит 60-летие, и накануне праздника «Известия» расспросили ее, как ей по-прежнему удается собирать полные залы и вдохновлять целые поколения своей музыкой.

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