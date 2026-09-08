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«Сладкий пупсик»: директор Киркорова Ситник избил известного блогера из-за комплимента Филиппу Бедросовичу

«Сладкий пупсик»: директор Киркорова Ситник избил известного блогера из-за комплимента Филиппу Бедросовичу

Он хотел просто покататься на коньках. Открытие ГУМ-катка в Москве обещало быть светским событием — огни, шампанское, лед и звёзды.

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