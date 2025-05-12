В Петербурге дети приезжих обматерили пассажиров за требование оплатить проезд, после чего начали выкрикивать ваххабитские лозунги

ninikooo Митусова

Из этих моральных уродов уже ничего хорошего не вырастет, а социализируются они пусть на своих малых родинах. С нас хватит их родителей и дядей - бандитов и наркоманов. Депортировать вместе со всеми родственниками, лишив родителей и родственников купленного гражданства РФ, с дактилоскопированием, чтобы эти недоумки- вакхобиты не вздумали вернуться, повзрослев.