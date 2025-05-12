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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Петербурге дети приезжих обматерили пассажиров за требование оплатить проезд, после чего начали выкрикивать ваххабитские лозунги

В Петербурге дети приезжих обматерили пассажиров за требование оплатить проезд, после чего начали выкрикивать ваххабитские лозунги

Очередной межнациональный обмен культурными ценностями произошел в Санкт-Петербурге, где подростки-мигранты в ответ на законные требования оплатить проезд проявили агрессию в отношении контролеров и пассажиров, оскорбляя по национальному признаку.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Из этих моральных уродов уже ничего хорошего не вырастет, а социализируются они пусть на своих малых родинах. С нас хватит их родителей и дядей - бандитов и наркоманов. Депортировать вместе со всеми родственниками, лишив родителей и родственников купленного гражданства РФ, с дактилоскопированием, чтобы эти недоумки- вакхобиты  не вздумали вернуться, повзрослев.
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51 мин.
Екатерина Сергеева
Домой! Домой! Домой!
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20 мин.
ЮК
Юрий Капустин
Не с нашими правителями. .с этими кашу не сварить ..
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1 мин.
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