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Собчак вступилась за Лолиту: «Она сопереживала людям, потерявшим дома в бомбежках, до всяких вечеринок»

Собчак вступилась за Лолиту: «Она сопереживала людям, потерявшим дома в бомбежках, до всяких вечеринок»

Лолита планировала отправиться в грандиозный тур по всей России, чтобы порадовать своих поклонников, но, к несчастью, концерты были внезапно отменены вследствие жалоб, поступивших от общественников.

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Комментарии
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Леонид Никулин
дерьмо вступилось за тварь..чудеса в решете
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20 час.
Гоша Веверсис
Пусть Лолита не звездит ,что она говорила на укр.тв. ,&quot;Что маскалей надо кушать ,чем я и занимаюсь&quot; Вот  &quot;маскали &quot;не хотят чтобы их кушали .Единожды запачкавшись не отмоешься никогда . Уезжай на украину ,свою родину ,а лучше в Израиль .
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20 час.

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