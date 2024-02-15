Собчак вступилась за Лолиту: «Она сопереживала людям, потерявшим дома в бомбежках, до всяких вечеринок»

Гоша Веверсис

Пусть Лолита не звездит ,что она говорила на укр.тв. ,"Что маскалей надо кушать ,чем я и занимаюсь" Вот "маскали "не хотят чтобы их кушали .Единожды запачкавшись не отмоешься никогда . Уезжай на украину ,свою родину ,а лучше в Израиль .