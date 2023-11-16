Бахарев: ГД не запрещает «наливайки», но дает регионам контроль над ними

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Константин Бахарев объяснил внесенный в нижнюю палату парламента законопроект о пресечении незаконной деятельности «наливаек» в многоквартирных домах.
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