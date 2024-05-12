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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт сообщил, что UFC прекратит делать турниры в «Апексе», где состоялись 98 ивентов с 2020 года

«Я давно говорил, что нам нужно выбраться из «Апекса», чтобы проводить больше турниров в разных городах», − сказал президент UFC Дана Уайт, добавив, что уход из «Апекса» должен состояться в конце 2024 года.

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