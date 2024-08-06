На Южный Урал снова идет большая вода

В Челябинской области ждут большой воды из Башкирии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты настраивают работу дамб для пропуска большой воды, идущей из Иремельского водохранилища в Башкирии.
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