Глава Татарстана пообещал ренессанс Ту-214: Казань начнёт выпускать 20 лайнеров в год

Авиаконструктор Дьяконов: У нас появились двигатели, которые не уступают лучшим буржуйским вариантам Михаил Зубов Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Дьяконов В ближайшие два года Татарстан рассчитывает выйти на производство 20 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе.