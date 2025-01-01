Глава Татарстана пообещал ренессанс Ту-214: Казань начнёт выпускать 20 лайнеров в год

Авиаконструктор Дьяконов: У нас появились двигатели, которые не уступают лучшим буржуйским вариантам Михаил Зубов Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Дьяконов В ближайшие два года Татарстан рассчитывает выйти на производство 20 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе.
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