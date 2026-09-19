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Царьград

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«Сто пудов не видит»: очевидцы случайно увидели «Армату» и сняли эмоциональное видео

«Сто пудов не видит»: очевидцы случайно увидели «Армату» и сняли эмоциональное видео

Очевидцы случайно увидели на дороге «Армату» и очень эимоционально отреагировали на танк. Видео.В Сети после двухлетнего перерыва появилось видео с новейшим русским танком Т-14 «Армата».

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