А всё могло бы быть совсем не так. Или не могло? Альтернативная история

igor kim Все было бы нормально, если бы мы не уничтожили социализм и СССР.

brigadier21 Snytsarienko Не мы, дорогой товарищ, а группа высокопоставленных сепаратистов с амбициями монархов, но мышлением питекантропов. Статус Свехдержавы зарабатывался потом, кровью и самопожертвованием нескольких поколений, а просран был в одну минуту... бля... без ансамбля...