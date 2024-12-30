Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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А всё могло бы быть совсем не так. Или не могло? Альтернативная история

А всё могло бы быть совсем не так. Или не могло? Альтернативная история

История не имеет сослагательного наклонения – её нельзя переиграть. Но история субъективна, дважды два в ней тоже четыре, но вы не обязаны в это верить.

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Комментарии
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igor kim
Все было бы нормально, если бы мы не уничтожили социализм и СССР.
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10 час.
brigadier21 Snytsarienko
Не мы, дорогой товарищ, а группа высокопоставленных сепаратистов с амбициями монархов, но мышлением питекантропов. Статус Свехдержавы зарабатывался потом, кровью и самопожертвованием нескольких поколений, а просран был в одну минуту... бля... без ансамбля...
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8 час.
igor kim
Вот в этом то и основная беда, что народ принесший столько жертв для создания государства и социализма не стал на их защиту. Купили его просто - объяснили, что личные интересы каждого, выше интересов всего народа и государства.
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7 час.

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