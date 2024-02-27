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Закон, порядок, государство

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В Амурской области инженерно-штурмовые подразделения ВВО отработали штурм укрепленных зданий

В Амурской области инженерно-штурмовые подразделения ВВО отработали штурм укрепленных зданий

В рамках мероприятий личный состав совершенствовал навыки тактических действий в укрепленном населенном пункте в составе штурмового отряда, при работе в зданиях, подвалах и других замкнутых пространствах.

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