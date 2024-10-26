Письмо: "Слепое пятно в отношении границ"

Давайте разберемся, чем анализ своей СЗ отличается от собирания шкатулочки. СЗ свою легче всего понять по степени близости, которая существует между вами с партнером, при условии, что вы не щипцами его удерживаете и не огораживаетесь забором.
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