Всё о разводах
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Всё о разводах

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  • Alexander Ivanovich
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Письмо: "Слепое пятно в отношении границ"

Письмо: "Слепое пятно в отношении границ"

Давайте разберемся, чем анализ своей СЗ отличается от собирания шкатулочки. СЗ свою легче всего понять по степени близости, которая существует между вами с партнером, при условии, что вы не щипцами его удерживаете и не огораживаетесь забором.

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