⚡️ Пять беспилотников ВСУ сбили ночью над Севастополем Дроны уничтожили в Балаклавском районе. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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⚡️ Пять беспилотников ВСУ сбили ночью над Севастополем Дроны уничтожили в Балаклавском районе. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.