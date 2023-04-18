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Участие компаний из Индии в "Арктик СПГ 2" может быть выгодно обеим сторонам - Мантуров

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр - РИА Новости. Участие индийских компаний в проекте "Арктик СПГ 2" может быть выгодно обеим сторонам, Россия приветствует такое расширение сотрудничества, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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