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Федоров о возвращении сборной России: «Не очень скоро можем ожидать. Тут много политики, двойные стандарты. Не считаю, что без нашей команды турниры интересны»

Бывший игрок сборной России Сергей Федоров высказался о том, когда национальную команду вернут на международные турниры.

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