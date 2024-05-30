#Сводка на утро 30 мая 2024 г. ▪Ночью противник пытался атаковать транспортную инфраструктуру г. Керчь в Крыму.
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#Сводка на утро 30 мая 2024 г. ▪Ночью противник пытался атаковать транспортную инфраструктуру г. Керчь в Крыму.
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