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Несекретные материалы

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Китай и Тайвань в ближайшие годы завоюют 80% процентов мирового рынка чипов

Китай и Тайвань в ближайшие годы завоюют 80% процентов мирового рынка чипов

Китай и Тайвань в ближайшие 3-5 лет могут производить около 80% всех полупроводников в мире. Эти регионы мира, развивающиеся опережающими темпами, станут задавать тон в этих наукоемких отраслях промышленности.

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