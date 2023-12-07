Трое барыг-закладчиков рассказали полиции о 198 тайниках с марихуаной в Петербурге

У них дома нашли 25 кустов конопли и оборудование для культивирования растений. Сотрудники полиции задержали барыг-закладчиков, которые рассказали им о 198 тайниках с марихуаной в разных районах Петербурга.
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