Магнитные бури в декабре: как предотвратить их влияние на здоровье и технику Елена ГалицкаяСогласно прогнозам специалистов, декабрь 2023 года принесет с собой несколько магнитных бурь, с пиковыми значениями 18, 19, 22 и 31 числа.