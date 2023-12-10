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Магнитные бури в декабре: как предотвратить их влияние на здоровье и технику

Магнитные бури в декабре: как предотвратить их влияние на здоровье и технику

Магнитные бури в декабре: как предотвратить их влияние на здоровье и технику Елена ГалицкаяСогласно прогнозам специалистов, декабрь 2023 года принесет с собой несколько магнитных бурь, с пиковыми значениями 18, 19, 22 и 31 числа.

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