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Говорит Европа ⚡

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Александр Шелест: Компромисс в Украине звучит как приговор, а не как дипломатия

Александр Шелест: Компромисс в Украине звучит как приговор, а не как дипломатия

Почему трёхсторонняя техническая встреча в конце октября может оказаться ловушкой для украинской переговорной позиции? Как удары по Северному мосту превратили правый и левый берега Киева в две изолированные зоны? Насколько реальна понтонная переправа за три месяца, если стационарные мосты не ремонтировали 20 лет? И почему готовность к компромиссу в украинском политическом поле до сих пор Читать далее: https://govorit.

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