Александр Шелест: Компромисс в Украине звучит как приговор, а не как дипломатия

Почему трёхсторонняя техническая встреча в конце октября может оказаться ловушкой для украинской переговорной позиции? Как удары по Северному мосту превратили правый и левый берега Киева в две изолированные зоны? Насколько реальна понтонная переправа за три месяца, если стационарные мосты не ремонтировали 20 лет? И почему готовность к компромиссу в украинском политическом поле до сих пор Читать далее: https://govorit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диана Панченко: М...
- ИС Экс-депутат Елена...
- Экс-депутат Елена...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым