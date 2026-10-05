Александр Шелест: Компромисс в Украине звучит как приговор, а не как дипломатия

Почему трёхсторонняя техническая встреча в конце октября может оказаться ловушкой для украинской переговорной позиции? Как удары по Северному мосту превратили правый и левый берега Киева в две изолированные зоны? Насколько реальна понтонная переправа за три месяца, если стационарные мосты не ремонтировали 20 лет? И почему готовность к компромиссу в украинском политическом поле до сих пор Читать далее: https://govorit.