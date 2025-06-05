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Царьград

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Российская нацплатформа будет качественно работать на недорогих смартфонах

Российская нацплатформа будет качественно работать на недорогих смартфонах

Правительство России выразило поддержку законопроекту о создании национального многофункционального сервиса в стране, что подтверждается официальным отзывом кабмина, размещённым в электронной базе Госдумы.

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