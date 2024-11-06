В Усть-Брянь произошло возгорание в котельной, хозяин пострадал при попытке тушения

В селе Усть-Брянь Заиграевского района произошел пожар в котельной, пристроенной к жилому дому. В результате инцидента пострадал 52-летний мужчина, который, не дождавшись прибывших пожарных, предпринял попытку самостоятельно потушить возгорание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии