В Усть-Брянь произошло возгорание в котельной, хозяин пострадал при попытке тушения

В селе Усть-Брянь Заиграевского района произошел пожар в котельной, пристроенной к жилому дому. В результате инцидента пострадал 52-летний мужчина, который, не дождавшись прибывших пожарных, предпринял попытку самостоятельно потушить возгорание.