Спортсменка из Казани стала победительницей «Миссис Россия Мира»

На конкурсе красоты «Миссис Россия Мира 2024» соревновались 120 участниц из разных регионов страны. Победу одержала 33-летняя Динара Саляхова из Казани, которая впервые участвовала в подобных соревнованиях.
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