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ГТРК Татарстан

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Спортсменка из Казани стала победительницей «Миссис Россия Мира»

Спортсменка из Казани стала победительницей «Миссис Россия Мира»

На конкурсе красоты «Миссис Россия Мира 2024» соревновались 120 участниц из разных регионов страны. Победу одержала 33-летняя Динара Саляхова из Казани, которая впервые участвовала в подобных соревнованиях.

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