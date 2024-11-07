Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Историк Матвеев: боевики ВСУ дезертируют так же, как гитлеровцы 80 лет назад

Историк Матвеев: боевики ВСУ дезертируют так же, как гитлеровцы 80 лет назад

Украинские военные на фоне продвижения ВС России сейчас деморализованы и дезертируют так же, как гитлеровские оккупанты более 80 лет назад, когда наступала Красная армия − информация об этом, полученная из вражеского тыла, что сейчас, что тогда практически идентична, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев.

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