Историк Матвеев: боевики ВСУ дезертируют так же, как гитлеровцы 80 лет назад

Украинские военные на фоне продвижения ВС России сейчас деморализованы и дезертируют так же, как гитлеровские оккупанты более 80 лет назад, когда наступала Красная армия − информация об этом, полученная из вражеского тыла, что сейчас, что тогда практически идентична, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев.