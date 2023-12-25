Внезапный новогодний сюрприз: к дилерам поступили десятки новых кроссоверов Lada

Новый кроссовер Lada X-Cross 5 должен поступить в продажу уже в ближайшее время, поскольку несколько десятков таких машин накануне отгрузили официальному дилеру Lada в Тольятти, о чем Telegram-канал «Автопоток».
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