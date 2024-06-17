В Китае создали первый ИИ, который может руководить всеми вооруженными силами страны

Роботы и люди во время учений НОАК / © SCMP Ученые из Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК) совершили прорыв в области военных технологий, создав первого в мире «виртуального генерала».
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