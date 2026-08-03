БРИКС диктует собственные правила. Эпоха доллара уходит в прошлое

Стремление стран БРИКС разработать независимую платежную систему не приведет к немедленному подрыву глобального доминирования американского доллара, хотя может снизить эффективность финансовых санкций Соединенных Штатов.
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