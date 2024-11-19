Своих не сдаем

Пребываю в некотором удивлении от нашего посла в Англии Келина. Вроде бы опытный человек, «дипломатичный», если это слово тут уместно, но как-то вот задели меня его слова про ДАМ в интервью какому-то СМИ, что, дескать, зампред Совбеза говорить от имени страны не может, типа частное мнение и.