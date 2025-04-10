АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

153 подписчика

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    У депутатов накопились штрафы.Что хотят,то творят.Госдума вернулась...
  • Боцман
    Поэтому и копят штрфы свои любимые детки толстосумов. И ГД подтверждает <штрафы должны платить только простой чело...Госдума вернулась...
  • В С
    Уедет в свой кишлак и ищи - свищи.ДТП с такси

Почему водителя законно лишат прав, если он будет пить обезболивающие. Ответ Верховного суда

Почему водителя законно лишат прав, если он будет пить обезболивающие. Ответ Верховного суда

Здравствуйте, уважаемые читатели! Многие водители наверняка слышали, что употребление распространенных препаратов, продающихся в аптеках без рецепта, может привести к лишению водительских прав, однако большинство водителей считают это вымыслом и считают, что это невозможно, однако это далеко от истины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх