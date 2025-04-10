Почему водителя законно лишат прав, если он будет пить обезболивающие. Ответ Верховного суда

Здравствуйте, уважаемые читатели! Многие водители наверняка слышали, что употребление распространенных препаратов, продающихся в аптеках без рецепта, может привести к лишению водительских прав, однако большинство водителей считают это вымыслом и считают, что это невозможно, однако это далеко от истины.
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