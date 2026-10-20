Главной звездой вечера стала Кайли Дженнер, которая впервые вышла на подиум бренда Victoria’s Secret Fashion Show 2026 / Фото: ТАСС, пресс-служба Victoria’s Secret 18 октября в Лос-Анджелесе состоялось одно из самых зрелищных модных событий года — показ "Виктория Сикрет" (Victoria’s Secret Fashion Show 2026).
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