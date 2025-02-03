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Дом кино

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Люди за кадром: сценарист Александр Бородянский

Люди за кадром: сценарист Александр Бородянский

Сегодня отмечает день рождения сценарист Александр Бородянский! Сантехник Афоня, курьер Иван, товаровед Нюра, принципиальный инспектор Зыков, джаз-банд Кости Иванова — это всё герои фильмов по его сценариям, и многим из них он придавал свои черты и передавал свой опыт.

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