Люди за кадром: сценарист Александр Бородянский

Сегодня отмечает день рождения сценарист Александр Бородянский! Сантехник Афоня, курьер Иван, товаровед Нюра, принципиальный инспектор Зыков, джаз-банд Кости Иванова — это всё герои фильмов по его сценариям, и многим из них он придавал свои черты и передавал свой опыт.