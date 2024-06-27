Жительницы Кургана попали под уголовное дело за незаконную помощь мигрантам

Полиция Кургана выявила факты фиктивной регистрации иностранных граждан. В отношении двух женщин из региона были возбуждены уголовные дела за нарушение миграционного законодательства, сообщается на сайте УМВД по Курганской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии