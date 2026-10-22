© Фото очевидцаТайвань объявил наземное предупреждение из-за приближения мощного тайфуна «Чампи», который бушует в северо-западной части Тихого океана и уже нарушил авиасообщение и совместные учения США и Японии.
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