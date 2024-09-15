В Болгарии на границе с Турцией изъяли 125 кило золота на 5 млн евро

Власти Болгарии изъяли рекордные 125 кг золота на границе с Турцией. В совместной операции с участием Капитан-Андреевской таможни, Государственного агентства по нацбезопасности и Пограничной полиции были изъяты незадекларированные золотые слитки, ювелирные изделия, монеты и другие золотые изделия на сумму 5 миллионов евро.