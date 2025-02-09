Ломаем мигрантов-​нелегалов об колено. Первые итоги...

Александр Невельский Когда, наконец, будут лишать гражданства мигрантов, имеющих двойное гражданство и, кстати, "не мигрантов" тоже!?!?

Людмила Фирстова Александр, такое впечатление,что вы живёте в вакууме, ничего не читаете, ничем не интересуетесь! Давно запущен процесс проверки и лишения гражданства РФ