Gnuss 5 февраля заработал «реестр контролируемых лиц». Вообще запуск реестра это новая эра во взаимоотношениях россиян и мигрантов.
Ломаем мигрантов-нелегалов об колено. Первые итоги...
Комментарии
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Александр Невельский
Когда, наконец, будут лишать гражданства мигрантов, имеющих двойное гражданство и, кстати, "не мигрантов" тоже!?!?
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6 час.
Людмила Фирстова
Александр, такое впечатление,что вы живёте в вакууме, ничего не читаете, ничем не интересуетесь! Давно запущен процесс проверки и лишения гражданства РФ
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6 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Такая неожиданность для получивших российское гражданство, что помимо прав они обрели и обязанности перед Россией, которые обязаны исполнять в полной мере...как граждане России.
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1 час.
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