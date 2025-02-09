Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
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Ломаем мигрантов-​нелегалов об колено. Первые итоги...

Ломаем мигрантов-​нелегалов об колено. Первые итоги...

Gnuss 5 февраля заработал «реестр контролируемых лиц». Вообще запуск реестра это новая эра во взаимоотношениях россиян и мигрантов.

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Комментарии
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Александр Невельский
Когда, наконец, будут лишать гражданства мигрантов, имеющих двойное гражданство и, кстати,  &quot;не мигрантов&quot; тоже!?!?
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6 час.
Людмила Фирстова
Александр, такое впечатление,что вы живёте в вакууме, ничего не читаете, ничем не интересуетесь! Давно запущен процесс проверки и лишения гражданства РФ
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6 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Такая неожиданность для получивших российское гражданство, что помимо прав они обрели и обязанности перед Россией, которые обязаны исполнять в полной мере...как граждане России.
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1 час.
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