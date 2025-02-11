Ямальский подросток посадил своих друзей в машину родителей и устроил ДТП

В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 18 декабря 2024 года 16-летний юноша, посадив трех несовершеннолетних приятелей в автомобиль, принадлежащий его семье, поехал кататься по загородной дороге.