Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.
Слово чушпана
Комментарии
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ольга
Вот к какому месту учить члово "чушпан", посмотрела рекламу, фильм об отморозкх точно смотреть не буду.Неужели кому-то это интересно?
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13 час.
Anodtat
Да были Казанские моталки, сами там учились в Казани.Ходили втроём, вчетвером.Одному вечером не судьба
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39 мин.
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