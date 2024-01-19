♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 723 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anodtat
    Да были Казанские моталки, сами там учились в Казани.Ходили втроём, вчетвером.Одному вечером не судьбаСлово чушпана
  • Run Николаева
    Точняк. У меня были две тетушки-одна не ела огурцов, вторая-грибов. Просто на стадии готовки одной отсыпали салат до ...- Мама на праздни...
  • Элеонора Коган
    Почему вы не выгнали её раньше? Это же ваша квартира. Вы с мужем голодали, а она творила всё, что хотела, прикрываясь...Беременная невест...

Слово чушпана

Слово чушпана

Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ольга
Вот к какому месту учить члово &quot;чушпан&quot;, посмотрела рекламу, фильм об  отморозкх точно смотреть не буду.Неужели кому-то это интересно?
Ответить
13 час.
Anodtat
Да были Казанские моталки, сами там учились в Казани.Ходили втроём, вчетвером.Одному вечером не судьба
Ответить
39 мин.

Картина дня

наверх