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Минобороны показало кадры нанесения удара Су-34 по ВСУ в курском приграничье

Минобороны показало кадры нанесения удара Су-34 по ВСУ в курском приграничье

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по личному составу и скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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