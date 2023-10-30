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Закон и Порядок

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Четыреста миллионов арабов смотрят на это в недоумении. Миллиард мусульман завязывает шнурки

Четыреста миллионов арабов смотрят на это в недоумении. Миллиард мусульман завязывает шнурки

Нет времени объяснять, но во всём виноват слонёнок Всё проспал. Покушение на Царёва проспал, истерику по поводу повышения учётной ставки Центробанка проспал, начало наземной операции в Газе проспал (вроде – она ж началась или где?).

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