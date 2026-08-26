Coinbase CEO Considers Joining California Exodus Over "Deeply Un-American" Wealth Tax Proposal Coinbase CEO Brian Armstrong could be the next Silicon Valley billionaire to flee California over a union-backed, draconian wealth tax scheme that critics slam as a radical wealth grab.
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