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Zero Hedge

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Coinbase CEO Considers Joining California Exodus Over "Deeply Un-American" Wealth Tax Proposal

Coinbase CEO Considers Joining California Exodus Over "Deeply Un-American" Wealth Tax Proposal

Coinbase CEO Considers Joining California Exodus Over "Deeply Un-American" Wealth Tax Proposal Coinbase CEO Brian Armstrong could be the next Silicon Valley billionaire to flee California over a union-backed, draconian wealth tax scheme that critics slam as a radical wealth grab.

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