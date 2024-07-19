Ученые выяснили, как уберечь мозг от старения

Физические и когнитивные стимулы окружающей среды способны вызвать молекулярное омоложение мозга, показало исследование, проведенное специалистами из Центра исследований наноматериалов и нанотехнологий (CINN) Астурии, 19 июля сообщает Prensa Latina.
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