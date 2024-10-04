На Украине рассказали о бунте отправленной в Донбасс бригады ВСУ

Бойцы бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили бунт, отказавшись выполнять поставленную перед ними боевую задачу и самовольно оставив место дислокации в Донбассе, передает телеканал «Общественное».
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