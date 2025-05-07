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Сериал «Одни из нас» — что не так со вторым сезоном

Сериал «Одни из нас» — что не так со вторым сезоном

13 апреля на канале HBO началась трансляция второго сезона «Одних из нас». Автор «Сноба» Егор Спесивцев вспоминает прошлые серии, защищает Беллу Рамзи от хейтеров и объясняет, почему будущие эпизоды обречены на провал.

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